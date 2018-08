En af årets bedste debuter: Lad Tirzahs stemme tage dig med på en skrøbelig tur gennem Londons nat Med en soul-gennemblødt, minimalistisk og småmagisk debut udvider Tirzah fortællingen om elektronisk musik i London. Og hælder menneskelig varme i tomrummet efter festen.

For godt ti år siden udgav Burial det skelsættende album ’Untrue’. Ingen vidste, hvem eller hvad Burial var, men den musikalske vision af et post-apokalyptisk London ændrede ikke bare kursen for elektronisk musik, men spredte sit smukke tungsind som ringe i vandet på en sort skovsø hele vejen til hitlisterne. I 2018 giver den stadig genklang i det formidable debutalbum fra sangeren Tirzah.