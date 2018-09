Nyfunden Princemusik er stort for historien, men middelmådig rent musikalsk Et kassettebånd med musik fra Prince fanget midt i opspringet i 1983 er udsendt med alskens deluxe-udstyr, men skal mest høres for sin friskhed og sin musikhistoriske interesse.

FOR ABONNENTER Stemningen er håndgribelig. Lige så let som mættet og fortættet. Legende koncentreret. Prince sidder ved pianoet og prøver sig frem. Fisker efter ideer. Leger med dem. Ser, hvor det hele fører hen. Synger, pruster, ler for sig selv. Helt til stede og fortabt i øjeblikket. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind