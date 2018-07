Selv om det primært er de stort eksponerede navne, der får opmærksomhed på årets jazzfestival, så er der sjove, givende og kvalitetsorienterede ting at finde i de mindre hjørner af programmet. Spillestedet 5e er et af disse ubetalelige steder, hvor der knap nok er et budget, men hvor tingene sker alligevel.











Koncertanmeldelse Dørge/Ungureanu/Løvdal/Andersson. ILK. 5e. Fredag.











Koncertanmeldelse SWAN Ensemble plays music of Artur Tuznik feat. Atom Strings. SWAN. Sankt Augustins Kirke. Fredag.

Fredag blev således særdeles fornøjelig i selskab med guitaristen Pierre Dørge, multitræblæseren Jesper Løvdal, kontrabassisten Thommy Andersson og den rumænske bratschist Marius Ungureanu, en kapacitet i den klassiske verden, som også har en faible for sit hjemlands folkemusik, og som tør improvisere på uortodoks vis.

Igennem værket blev det stadig tydeligere, hvor stor en kapacitet strygerkvartetten Atom Strings er

Det er så godt som umuligt at gengive det væld af ideer, der poppede op på rad og række musikerne imellem. Den ene lille ciselerede idé efter den anden blev vendt i luften som en pandekage og bagt færdig. Og alle bidrog på hver sin måde.

Dørge med skævt svævende akkorder, indfald af blues og knoklede rytmer på guitaren. Ungureanu med smukt buestrøgne fraseringer eller råbende, syngende og gnæggende på humoristisk galemandsvis. Løvdal med blæserindsatser på alt fra mørkt ræbende kontrabasklarinet til orientalsk slynget, tyrkisk metalklarinet.

Og Thommy Andersson lagde tonetæpper i bunden eller igangsatte små vandringer af rytmiske basgange, som blev til fælles udflugter i det grønne.

Spørg dem, og de vil ikke være i stand til at forklare, hvorfor musikken blev, som den blev. En kollektiv bevidsthedsstrøm, en musikalsk børneleg for voksne, der virkede så indlysende, fordi musikerne fandt det fælles flow. Her viste den frie og improvisatoriske musik et originalt udtryk, som ikke fås i andre musikformer.

Polsk melankoli

Underholdende i en anden og mere stram forstand var så sandelig også det flotte værk, som den herboende polske pianist Artur Tuznik uropførte i Sankt Augustins Kirke af det til lejligheden samlede Swan Ensemble med flygel, rytmegruppe, to saxofoner og den med rette succesfulde polske strygerkvartet Atom Strings.

Et nyt stykke crossovermusik, der blander jazz og klassiskmusikalske elementer.

Mange siger, at der eksisterer en melankoli i polsk musik, som både kan spores i dele af den polsk-slaviske folkemusik, i senromantikken og i moderne polsk jazz fra Krzysztof Komeda til Tomasz Stanko. Om det var det, der gjorde sig gældende, skal være usagt, men der hvilede uomtvisteligt en dragende melankoli over Tuzniks suite i fem satser.

En dragende åbning af funklende toner fra flyglet, fast puls, og så den smukke lyd af hele ensemblet i fuldt flor. Anden del havde tydeligst reference til jazztraditionen med bluesharmonik og et nik til Charlie Mingus. Her blev rolige, melodiske linjer vævet til et samlet orkestralt udtryk, og Cezariusz Gadzinas strakte ud med en dramatisk stigende solo på altsaxofonen til de øvre skylag.