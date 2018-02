Orkestral og moderne jazz nød godt af det spanske temperament i København Aarhus Jazz Orchestra har været i hænderne på to spanske temperamenter under årets Vinterjazz med sporadisk medrivende musik til følge.

FOR ABONNENTER

I dag afrundes årets vinterjazzfestival med de sidste koncerter rundt om i landet efter en måned med musikalske tilbud inden for et væld af stilarter og temaer. Blandt disse har været koncerter med jazzens store orkestre såsom Fire! Orchestra, DR Big Band, Maluba Orchestra, Kathrine Windfeld Big Band, Blood Sweat Drum & Bass, A Very Big Band, Monday Night Big Band og ikke at forglemme det fremragende Aarhus Jazz Orchestra, der i de senere år har stået for en række nytænkende bigbandprojekter.