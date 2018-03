Jonathan Kreisberg er en af jazzguitarspillets nye stjerner, men ikke alt ved hans kvartetbesøg var til gode for musikken Der var passager, som strålede af intensitet denne aften, ikke mindst i kapelmesterens intense og skarpt formulerede linjer.

FOR ABONNENTER

Han er et fænomen, den 45-årige New York-guitarist Jonathan Kreisberg. Med tekniske færdigheder på allerøverste hylde, en ustoppelig energi og en sult efter at gå nye veje med et guitarspil, der, som hos de åbenlyse inspirationskilder Pat Metheny og Kurt Rosenwinkel, kombinerer et brillant jazzhåndværk med elektronikkens muligheder.