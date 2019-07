Tudeprinsessen fra Maryland leverede følelser i spandevis

FOR ABONNENTER

Den unge musikstudent Maggie Rogers blev et vaskeægte internetfænomen, da hun under en audition af det guldrandede popøre Pharrell Williams blev udnævnt til et talent af de helt, helt usædvanlige. En dybt bevæget Pharrell kaldte Maggie Rogers unik efter at have hørt hendes sang ’Alaska’ og erklærede, at den form for dybt personligt mod var en sjældenhed. Hun skulle bare stole på sig selv.