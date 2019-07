»Er det ’greit’ at ønske sig lidt mere rumpe?«: I aften er Cardi B hovednavn på Roskilde. I går indtog hun Norge med sin hær af twerkende »rumperistere«

Cardi B spillede tirsdag en koncert på den norske strandfestival ’Kadetten’. Anmelderne var begejstrede og havde et underligt stort fokus på hendes »rumperistning«.

»Er det ’greit’ at ønske sig lidt mere rumpe?«:

Da den amerikanske rapper Cardi B tirsdag trådte ud på scenen i den norske by Sandvik med en hær af rosaklædte »rumperistere«, eksploderede »hele greia«.

Ifølge anmelderen fra den norske avis VG var koncerten en lang hitparade med en bastung, punchline-orienteret rap:

»Det er sjældent, at rap gør sig så godt udenfor«, lyder det i deres femstjernede anmeldelse.

Særligt den latin-prægede sang ’I Like It’ fik ros, da der opstod en »intens flot samsang med de sommerlige nordboere«.

Da fællesduetten sluttede, blev hun mødt med jubel fra det stemningsfulde publikum, der beskrives som venlige og betænksomme.

Under koncerten var der ingen dvælen, ingen kedelig snak med publikum eller andet »dillerdaller fra scenen«. I lilla dragt og med høj rumpeføring eller rumperisting, twerking på norsk, fik hun alle til at hoppe, når hun ville have dem til det«

»Virkelig professionelt og flot gennemført – ingen slinger i valsen. Men jeg sidder dog med en følelse af, at noget manglende. Noget følelsesmæssigt måske, noget nært, noget mere løssluppent eller ...«, skrev anmelderen fra Dagbladet.no og fortsætter:

»Er det ’greit’ at ønske sig lidt mere rumpe?«.

Svær at matche hendes energi

Koncerten havde ikke være ti gang længe, før det stod klart, at hendes dansehær var uhyggeligt synkrone. Kombineret med hendes Cardi B’s personlighed var det en oplevelse lidt udover det sædvanlige:

»Hun har charme, hun har humor, hun har karisma, og det hele kan leveres med en selvsikkerhed få andre kan matche«.

Det skriver anmelderen fra den norske udgave af Gaffa, der gav koncerten 4 stjerner. Allerede under åbningsnummeret blev det klart, at »Cardi B er den ægte vare«. Og hun beskrives som en, der milevis foran sine kolleger. I hvert fald da hun spillede i Sandvik, hvor hver eneste strofe stod knivskarpt.

Eneste minus var, at rapperen ikke interagerede nok med sit publikum:

»Det, hun sagde, føltes så indøvet, at man næsten kunne have fået samme oplevelse hjemme i sofaen«.

Ondt i ørerne

Hendes sangerstamina kunne ingen dog sætte en finger på, da hun rappede uden stort besvær i alle 40 minutter:

»Til min store glæde viser hun sig at være en rapper med kondition. Hver eneste sang blev fremført med samme energi«, skriver anmelderen fra Aftenposten, der også mener, at den hidsige røst af og til kunne blive en kende for meget:

»Nogle gange var stemmen så høj, at det skar i selv de mest velpolstrede øregange ...«:

»Men som helhed navigerede Cardi B sig professionelt gennem settet«.