»We shall overcome some daaaay«: Publikum åbner Orange Scene med fællessang

»We shall overcome some daaaay«:

»HVA SÅ ROSKILDEEEE«.

De allerede hæse festivalstemmer hujer og kaster armene i vejret, da ordene lyder for første gang på Orange Scene.

Normalt er det en dansk kunstner, der får lov at skrige ordene til de forventningsfulde festivalgængere, som efter fire dages druk på campingområdet endelig får lov til at indvie festivalpladsen.

Men inden Silvana Imam, Bob Dylan og Cardi B kan fylde pladsen foran Roskildes ikoniske scene, får festivalgæsterne selv lov til at prøve kræfter med fællessang, da pladsen åbner onsdag eftermiddag. Her kan vagterne i orange veste stadig smile afslappet, for der er absolut ingen fare for moshpits eller crowdsurfing – endnu.

»Som I har hørt, er det jer, der åbner festivalen. Det er en stor ære at være med i jeres band«, siger musikeren Frederik Thaae, der synger for med tilhørende band.

Foto: Jens Hartmann Schmidt Musikeren Frederik Thaae sang for, da festivaldeltagerne åbnede Orange Scene med fællessang.

Skråle-med-på-sange og danske hits

Det første nummer bliver danske Minds of 99’s ’Ung Kniv’, som især får de unge mennesker til at bryde ud i jubel og fællesskål, mens de hopper op og ned og efterligner Niels Brandts hæse stemme. Flere af de ældre festivalgæster må ty til scenens storskærme, hvor underteksterne heldigvis toner frem til hjælp.

Og sangene var ikke tilfældige. For Roskilde Festival havde med hjælp fra festivalgængerne defineret årets Roskilde-sangbog på Facebook. Det blev til en potpourri af skråle-med-på-sange, danske hits og følelsesladede sangklassikere, da ’Kvinde min’ som det næste nummer fik det ældre publikum op ad stolene.

De sidste fem år har der egentlig været formiddags-fællessang på Gloria-scenen, men i år havde arrangementet vokset sig stort nok til Orange Scene.

Tag en fremmed i hånden

Fællessangen sluttede med klassikeren ’We shall overcome’, hvor en mand i gulddragt griber fat i armene på Politikens udsendte, og vi i fællesskab skråler: »We shall overcome some daaaaaaay«.

Manden i guld viser sig at være 50-årige Jacob Stenholt Jacobsen. Han står sammen med sin kone Randi, og de blev allerede fanget af fællessangen sidste år på Gloria-scenen.

»Det er jo så fedt, at man bare kan tage en fremmed i hånden og skråle sammen. Det er en fed måde at starte festivalen på«, siger han efter at have skrålet sig hæs tre numre i træk.

De står med deres venner Morten Ladegaard og Mette Bjorholm Pedersen, der begge er på Roskilde Festival for sjette gang.

Foto: Jens Hartmann Schmidt Minds of 99's 'Ung Kniv' fik især de unge festivaldeltagere til at skråle med, mens 'Kvinde min' gik lige i hjertet på de ældre.

»Det er den fedeste måde at starte festivalen på. Jeg ville ønske vi kunne gå tilbage til alsangen, for det er virkelig noget, der samler folk. Man burde sprede det mere ud i samfundet, det ville helt sikkert kunne løse en masse«, siger Mette Bjorholm Pedersen.

»Jeg kender en masse unge mennesker, der er på festivalen for første gang. Dem skal jeg helt klart lokke med over og synge fællessang i morgen, for det her er da for fedt«, siger hun, inden de i samlet folk går ud for at høre Tears for Fears.

Udover åbningen af Orange Scene kommer der til at være fællessang hver formiddag i musikdagene klokken 10.30 på Gloria-scenen.