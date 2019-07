Enige anmeldere: Cardi B leverede noget af et show – altså i de 43 minutter, hun var til stede – men var hun klar til Danmarks største scene?

Den 26-årige rapper får blandede anmeldelser efter onsdagens optræden på Roskilde Festival. For selv om hun vandt publikum med attitude og sceneshow, kneb det med vejrtrækningen og hukommelsen på Orange Scene.

Hun kom faktisk.

Sidste år satte en graviditet stopper for Bacardis optræden på Roskilde Festival, og i år har en række komplikationer efter en plastikoperation sået tvivl om, hvorvidt Cardi B overhovedet ville dukke op.

Men det gjorde hun, og de fleste anmeldere er faktisk enige om, at Cardi B leverede noget af et show til det talstærke publikum – altså i de 43 minutter, hun var til stede på scenen. Til gengæld er de uenige om, hvorvidt showet var nok til at bære en koncert på Danmarks største scene.

»Allerede en halv time før showet var pladsen foran Orange Scene fyldt til et niveau, som langt udkonkurrerede eksempelvis Bob Dylan, som et par timer forinden havde underholdt fra samme scene«, skriver Gaffas Cillian Murphy, der giver fire ud af seks stjerner til Cardi B, som hun kalder »den mest hypede rapper i verden de seneste to år«.

Simple klappe kage-rim

Anmelderne er også enige om, at Cardi B er et navn, der på rekordtid er strøget til tops. Og de er stadig i tvivl om, hvorvidt hun har den teknik og erfaring, der kræves på Danmarks største scene.

»Cardi B har på få år udviklet sig som rapper ved ganske enkelt at forfine den måde, hun taler på. Men live har hun ikke erfaringen (og slet ikke luften!) til at styre en kæmpe scene som Orange på Roskilde«, lød det fra Politikens anmelder Simon Lund, der giver koncerten tre ud af seks hjerter.

Også Berlingske påpegede, at rapperen flere gange måtte hive efter vejret på scenen.

»Publikum fik højspændt (og kort!) hiphopfest for pengene, men selv hendes største hit, ’Bodak Yellow’, kom til at fremstå som simple klappe kage-rim live«, skriver Berlingskes musikredaktør, Nanna Balslev.

Sluttede for tidligt

BT’s anmeldelse roser Cardi B’s glitterkostume, baggrundsdansere og aggressive flow, men mener, at rapperen sluttede festen for tidligt.

»Hun var sej, hun leverede trods et beskedent antal hits på cv’et, men forsvandt alt for hurtigt igen. Det må trods alt betegnes som lidt af en skuffelse. Publikum var ingenlunde klar til at tage hjem«.

Der er dog ikke meget ros at hente fra hverken Ekstra Bladet og Jyllands-Posten, der kun giver rapperen to stjerner.

»Det svulstige hovednavns ualmindelig korte sæt føltes som et slingrende medley, hvor vers og brudstykker fra hendes mange gæsteoptrædener på andres sange blev kastet ind i et hæsblæsende kaos«, skriver Ekstra Bladets Thomas Treo.

Det blev en kort fornøjelse fra Cardi B, der bød på sceneshow, twerking og megahits som ’I Like It’ og ’Finesse’. Cardi B var ikke fejlfri og fik råbt »Hello Denver« et par gange samt spurgt publikum, om det egentlig var første gang, hun var her.

»Alligevel var det en fest med båthornet trykket i bund og hele Cardi B’s afvæbnende og skægge personlighed som skjold foran alle manglerne. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan hun gjorde det, men hun undgik katastrofen og slap af sted med det«, skriver Politikens Simon Lund.