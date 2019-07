Blå bog

Ida Sønder Thorhauge

Født i 1990 og uddannet fra Det Jyske Kunstakademi i Aarhus i 2016.

Arbejder primært med maleri og skulptur og har tidligere været en del af kunstner- og kuratorgruppen Piscine.

Har udstillet i både ind- og udland, senest udstillingen ’Building a Path Within This Frame’ på det kunstner- og kuratordrevne udstillingssted OK Corral på Frederiksberg. Her opkøbte Statens Kunstfond flere af hendes værker.