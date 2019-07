Anmelderne elsker hende: Mø var her, der og alle vegne i en ’historisk triumf’ af en koncert

Torsdag aften var hele Danmarks Mø tilbage på Orange Scene. Og anmelderne er ikke i tvivl om, at den danske superstjerne leverede sit hidtil bedste show på festivalen.’

Hele Danmarks Mø har turneret verden rundt det seneste par år og har i den grad markeret sig internationalt. Men da hun gæstede Roskilde Festivals største scene torsdag aften, var det en rørt og stolt Karen Marie Ørsted, der spillede for sit hjemmepublikum.

Hun fik de mange festivalgæster til at trodse regnen og slå sig løs til hits som ’Kamikaze’, ’Lean On’ og selvfølgelig ’Final Song’ til slut. Og så spillede hun nærmest mere ude blandt publikum end på scenen, og det får ros fra anmelderne.

»Det føltes unægtelig, som om Mø spillede på hele pladsen foran Orange Scene. Og det foregik med en sprængfarlig selvtillid og et overskud, så man gentagne gange måtte tage sig selv i at tænke, om hun næste gang dukkede op ovre på Arena eller nede på campingområdet et sted«, skriver Politikens anmelder Pernille Jensen og sender fem hjerter efter Mø.

Også BT roser sangerindens tilstedeværelse på scenen og kalder showet »en historisk triumf« for den danske superstjerne.

»Efter at undertegnede var vidne til Bob Dylans personløse perfomance onsdag, var det nærmest en befrielse at opleve en musiker, der også ville give noget tilbage til publikum. Og det gjorde hun med nærvær, indlevelse og en kraftudladning af energi, mens hun leverede store hits som ’Pilgrim’, ’Kamikaze’, ’Blur’, Major Lazer-megahittet ‘Lean on’ og sidst, men ikke mindst ’Final Song’«, skriver anmelderen og giver fem stjerner.

Femstjernet koncertoplevelse

Også Gaffa giver fem ud af seks stjerner og skriver:

»Mø er som sædvanlig yderst veloplagt og synger stærkt med sin let hæse, men dog solide stemme, der heldigvis endnu ikke har været en tur i autotunehelvedet – må det aldrig ske. Hun er, som hun plejer, også ude adskillige gange blandt publikum og pumpe stemningen yderligere op« ianmeldelsen.

Kun Soundvenue tager en enkelt stjerne fra hende for forudsigelighed og udfordringer med lav lyd i den første halvdel af showet.

»Mø dansede, sang og charmede sig igennem de nye sange fra ’Forever Neverland’ og klassikere som ’Pilgrim’ og ’Kamikaze’. Skulle man have været i tvivl, stod det hele vejen igennem klart, at Mø har perfektioneret sin popformel med skarpladte omkvæd og skæve instrumentale hooks, der går lige i hofter og fødder. Det var hyggeligt og festligt og en smule forudsigeligt«, skriver anmelderen, der lander på fire stjerner.

Alligevel er der ingen tvivl om, at Mø leverede et brag af et show torsdag aften.

For som BT skriver: »Hvor er det dog skønt, at vi i Danmark kan prale af, at Mø er vores«.