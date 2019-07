70-årig brølede igennem: Anmelderne er på røven over den krøllede hanløve fra Led Zeppelin

Den store stemme viste, at han ikke kun tilhører fortiden. Robert Plant imponerede med stærk stemme, så der gik et sus igennem publikum.

Robert Plant er 70 år, men den tætte hårpragt af små krøller er intakt – og det viste hans stemme sig næsten også at være.

Da den tidligere Led Zeppelin-forsanger torsdag aften løftede sin røst i Arena-teltet, gjorde han det så kraftfuldt og velturneret, at landets musikanmeldere nærmest måbede.

Og stjernerne regnede efterfølgende ned over koncerten.

Seks stjerner får koncerten med Plant & the Sensational Space Shifters fra Gaffas anmelder Jan Opstrup Poulsen, der kalder koncerten »kraftpræstation«. Han er imponeret over, at sangerens kraftige stemme er intakt, dyb, kraftfuld og med masser af nuancer:

»Robert Plant himself stod flot og rank med sit store bølgende hår og lød nærmest overjordisk. Ungdommens helt høje toner var uden for rækkevidde, og så ikke helt. I en helt fantastisk fremførelse af Joan Baez’ ”Babe, I’m Gonna Leave You” troede man, at det var løgn, da han lige steppede op på tonelejet, og et sus gik gennem publikum«.

Politikens anmelder Kim Skotte var også imponeret, uddelte topkarakteren seks hjerter og skrev:»Jeg havde forventet en god koncert fra den altid dedikerede Robert Plant, men blev alligevel fuldstændig overvældet af koncertens gennemtænkte musikalske integritet« og konkluderer: »Robert Plant er skam stadig Løvernes Konge i Rockland«.

Fortryllende kraft

Fem stjerner får koncerten af Soundvenues anmelder, der giver sin 5-stjernede tekst overskriften ’Robert Plant bragte Roskilde Festival til kogepunktet med rockhistoriske stjernestunder’.

Der er ingen hard feelings over, at stjernen for størstedelen af koncerten lod de mange hits fra Zeppelin-dagene blive i bagagen og i stedet fik violin, banjo og andre folkinstrumenter frem i spotlyset og gav flere af sine numre et »mellemøstligt mystisk skær«.

»Koncerten føltes som én lang kropslig puls, hvor man konstant blev mindet om den fortryllende kraft, livemusik kan have, når den gribes an med et sådant overskud og formidles så livsbekræftende og inkluderende, som Robert Plant og hans band gjorde torsdag aften«, skriver Martin Gronemann.

Plant var ikke på et nostalgitrip, han bragte musikken nye steder hen og lod sit band få plads til at forlyste sig med soloer så selv den mere end 80-år gamle folknummer ’Gallows Pole’, der blev spillet som finalenummer, lød sprød og frisk.

Ekstra Bladets anmelder Thomas Treo skriver under overskriften ’Endelig rigtig musik på Roskilde’ og afleverer 4 stjerner:

»Veteranen nyder åbenlyst at bruge sine stemmebånd, mens han veltilfreds lyste op, når gutterne bag ham stak af på spacede, instrumentale trips«.

Også Jyllands-Postens anmelder Kasper Schütt-Jensen er begejstret og giver fire stjerner.

»70-årige Robert Plant [præsenterede] rendyrket rock, og det endda med stemmeføring og spilleglæde af så overbevisende karakter, at man må lede længe efter noget lignende under festivalens forskellige teltduge«.

Og ingen af anmelderne savende at høre ’Stairway to Heaven’. Skriver de.