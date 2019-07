Folk er blevet »mere aggressive«: Politiet rapporterer om trist voldsrekord på Roskilde Festival

Roskilde Festival er blevet et mere voldeligt sted at opholde sig.

I hvert fald dømt ud fra statistikken over anmeldelser fra årets festival, som Midt- og Vestsjællands Politi fører.

Her fremgår det, at der siden åbningen sidste lørdag er tikket 17 anmeldelser om vold ind.

Det er stadig et lavt tal set i forhold til, at der er op imod 135.000 mennesker samlet på pladsen i festivaldagene. Men det er over en fordobling af voldsepisoder sammenlignet med sidste år, hvor der på dette tidspunkt var anmeldt blot 7. Og allerede nu står det klart, at 2019 kommer til at byde på det højeste antal anmeldelser om vold i mindst ni år, som er det antal år, det lokale politi har offentliggjort statistikker fra Roskilde Festival.

»Antallet af sager inden for disse kategorier anser politiet dog ikke som alarmerende«, skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse, hvor myndighederne netop henviser til det store antal gæster på festivalen.

Slået i hovedet med teltstang

Blandt de anmeldte sager er en episode med en 18-årig fyr fra Kalundborg, der natten til søndag fik tæsk, fordi han ikke ville sælge sin hættetrøje til to fremmede mænd, der passede ham op.

En lige så ung mand fra Holbæk blev tirsdag aften kørt på sygehuset, efter han ved et uheld var kommet til at gå ind i en mand, som sammen med en gruppe på fem andre reagerede med at overfalde ham.

En festivalgæst fra Kirke-Såby blev sent mandag aften pludselig slået i baghovedet af en teltstang, da han vandrede igennem et teltområde. En 17-årig mand fik natten til fredag en flaske i hovedet og blev slået adskillige gange, da han gik igennem en lejr et andet sted på pladsen.

Og så er der eksempelvis også sagen om en mand fra Hørsholm, der vågnede ved, at en fremmed stod og rodede i hans telt. Da manden søvndrukkent ville følge efter den ubudne gæst, blev han mødt af fire fremmede udenfor, som straks gik i gang med at slå og sparke deres offer. En ven, der kom til undsætning, fik samme behandling af gerningsmændene.

Mere »aggressive«

Midt- og Vestsjællands Politi bemærker i forbindelse med sin offentliggjorte statistik, at mens anmeldelser om vold er steget, så er anmeldelser om brud på ordensbekendtgørelsen – eksempelvis episoder med slagsmål og uorden – faldet. Det samlede billede er altså blevet »en anelse alvorligere end sidste år«, skriver politiet.

Politiken har i løbet af aftenens forsøgt at få fat på myndighedernes pressetjeneste, men det har ikke været muligt at få en kommentar.

Det er til gengæld lykkedes Ekstra Bladet, som beretter om en »voldseksplosion«, og at politiet ud fra de konkrete sager i år konkluderer, at gæsterne er blevet mere »aggressive«, som avisen skriver.

»Hvis folk går igennem andres lejr, oplever vi, at der i højere grad er en prompte reaktion. Det giver ofte en dramatisk udgang, og det samme gælder, hvis nogen eksempelvis springer over i køen«, forklarer Martin Bjerregaard, som er kommunikationsmedarbejder i Midt- og Vestsjællands Politi, til avisen.