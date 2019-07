Fakta

Jorja Smith

22-årige Jorja Smith fra Walsall i England grundlagde for ganske få år siden sin succes med blot et par ganske få singler.

Og så tog det fart.

Der blev sat turbo på, efter hun indspillede duetten ’Get It Together’ med Drake. Anledningen var, at han var blevet vild med hendes single ’Where Did I Go?’. Og snart kom så samarbejdet med Stormzy, der resulterede i ’Let Me Down’. Og med Kendrick Lamar, der sammen med Jorja Smith satte trumf på med ’I Am’.

Snart var fundamentet under den nu London-baserede R&B-kunstner stjernespækket. Og hun rejste sig de sidste meter og rakte selv ud efter hitlister i horisonten, da hun i sommeren 2018 udgav debutalbummet ’Lost & Found’.

