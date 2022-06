Hun vil råbe Roskilde op: »Vores bedste folk dør lige nu«

Halyna Kruk er på Roskilde Festival for at tale om den krig, der lige nu er ved at ødelægge hendes land, Ukraine. Krigen har gjort sproget fattigere og fået den ukrainske befolkning til at tie i chok. Når man har oplevet krigens sandhed, bliver man tavs, siger hun.