Spøgelserne fra '68 slår håret ud i Christian Lollikes samtidskritiske teaterkoncert

Overenskomstforhandlingerne handler ikke særlig meget om penge. De handler om respekt og anerkendelse – eller snarere mangel på samme.

Man kan få folk til meget, hvis de føler sig respekterede og værdsatte, og det er i bund og grund, hvad sammenbruddet i overenskomstforhandlingerne drejer sig om.

Trods alle fordomme og letkøbte vittigheder om dovenskab og ineffektivitet, så er det min opfattelse, at de fleste i den offentlige sektor har et ønske om at levere et ordentligt stykke arbejde.

Det har de, fordi de fleste finder, at de arbejder med noget grundlæggende meningsfuldt. Uanset om man beskæftiger sig med sundhed, omsorg, uddannelse og andre borgernære opgaver eller har funktioner, der på mere indirekte vis holder vores alles infrastruktur i gang, så giver det arbejdsglæde at føle sig nødvendig.