Teater-forestilling om Bradley Manning er overbevisende, men vil for meget Historien om den transseksuelle whistleblower Bradley Manning er fascinerende, selv om vejen til friheden er lidt lang.

Det er et vildt stykke nutidshistorie, Mungo Park tager fat i med soloforestillingen ’Manning er fri’. Den transseksuelle amerikanske soldat Bradley Manning lækkede i 2010 over 700.000 militærdokumenter til WikiLeaks, blev anklaget som landsforræder og idømt 35 års fængsel. Efter syv års indespærring under ekstremt barske forhold blev den omdebatterede whistleblower – på Obamas foranledning – løsladt sidste forår, hvorpå han sprang ud som platinblonde Chelsea i Vogue, iført badedragt.

Teateranmeldelse









Manning er fri, Mungo Park Af og med Anders Budde Christensen. Iscen.: Maria Kjærgaard-Sunesen. Scen.: Nicolaj Spangaa. Til 28.3. På Betty Nansen Teatret 3.5-5.5 og 30.-31.5.

Som Manning tager Anders Budde Christensen hele turen fra camouflage-uniform over fangedragt til de høje hæle – totalt overbevisende, med en nøgtern oprigtighed, der går lige ind. Han har selv stået for at dramatisere den højspændte historie, vel vidende, som han har sagt det, at virkeligheden her minder om en film, »hvor manuskriptforfatteren er blevet fyret, fordi der simpelthen er puttet for meget ned i historien«.

Det viser sig da også at blive en hæmsko for forestillingen, at Budde Christensen har villet have alt for meget med – hele den omstændelige livsbane, begyndende med barndommen som traumatiseret søn af alkoholiserede forældre og mobbet tøsedreng i skolen. Men man rykker frem i sædet, så snart vi nærmer os historiens farezone: udstationeringen som efterretningsanalytiker i den irakiske ørken med oceaner af alenetid og fri adgang til et hav af hemmelige dokumenter, der ryster hans forestillinger om, hvordan et demokratisk USA agerer som krigsførende nation.

Som et menneskedyr i et bur

Det er stærkt løst rent visuelt ved at placere Manning i et glasbur som den bærende scenografiske ramme (Nicolaj Spangaas installation kan både forvandle sig og stå med skulpturel enkelthed). En lysende strøm af digitale data glider hen over glasvæggene, rød ørkenjord kan pludselig vælte ned fra oven, eller der vises et voldsomt filmklip, hvor amerikanske soldater skyder irakiske civile ned, som var det en gang Counterstrike. Man forstår godt Mannings trang til at afsløre hemmelighederne.

Om han er helt eller landsforræder, er dog ikke det, der fokuseres på, derimod det menneskelige aspekt: Hvad drev ham til så vanvittig risikabel en afsløring, hvordan kan et menneske overhovedet holde til den tur, han/hun har været igennem?

Her forstår instruktøren Maria Kjær Sunesen konsekvent at bruge kroppens kamp i glasburet som samlende greb om historiens forskellige lag. Kroppen er i sig selv en slagmark, og glaskassen er både den hemmelige boks med alle krigsinformationerne, kontorskuret i ørkenen, isolationscellen med den nøgne Manning, berøvet sit tøj, sin soldateridentitet og menneskeligt selskab. Men det er også et kønsfængsel som, hun, Chelsea, til sidst bryder ud af.

Mannings dybe trang til, at hemmelighederne skal frem – jævnfør glasburets transparens – binder de to spor i historien sammen: krigsplanet og kønsplanet. Men der er en afgørende niveauforskel i dramatisk intensitet, hvor den transseksuelle forvandlingshistorie ikke er ladet med samme fascinationskraft som det politiske whistleblowerdrama.

Og dog består fascinationen ved forestillingen netop i, at det hele rummes i den samme krop og livsskæbne. I virkelighedens verden viser det politiske og det kønspolitiske sig faktisk at finde sammen i en forløsende slutning: Chelsea Manning stiller nu op som senatorkandidat for demokraterne.