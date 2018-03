Først blev musikchef fyret efter sexanklager, så kom dværgene og ildslugerne På Metropolitan-operaen i New York har publikum hørt James Levine dirigere for sidste gang. Til gengæld kan de nu få Mozart opført som freakshow.

De to ting skete nærmest simultant, noterer anmelderen ved The New York Times: Metropolitan-operaens fyrede musikchef, den engang så feterede dirigent James Levine, afleverede et sagsanlæg for kontraktbrud og æreskrænkelse mod sin tidligere arbejdsplads – og tæppet gik op for premieren på samme operahus’ nye udgave af Mozarts opera ’Così fan tutte’.

The New York Times’ operaanmelder Anthony Tommasini bruger en god del af sin anmeldelse af Metropolitans nye ’Così’ på at skrive om Levine, sagsanlægget og det bemærkelsesværdige sammentræf. Netop denne Mozart-opera var en af den detroniserede maestros specialiteter i de 40 år, han enevældigt styrede musikken ved The Met, som operahuset kaldes. Fra 1976 frem til 2016.

Levine, der efterfølgende fik titel af musikchef emeritus, er i denne måned blevet styrtet fra tronen efter anklager om seksuelle overgreb. Anklager, der fik Metropolitan-operaen til at indstille samarbejdet med den 74-årige dirigent.

En undersøgelse godtgjorde, at Levine havde udvist »seksuelt misbrugende og chikanerende adfærd«. Dermed var det slut – og dermed stod det klart, at uanset Levines helbred, som i perioder har holdt den stærkt overvægtige dirigent væk fra orkestergraven, kommer publikum ikke til at opleve ham dirigere igen.

Politisk ukorrekte freaks

#MeToo-bevægelsen og nultolerancen i forhold til sexchikane har væltet store navne i teaterverdenen, og i operabranchen kan konsekvenserne lige nu virke umulige at overskue. Også hvad repertoiret angår. Opera som kunstart drives af følelser, og ingen følelse er stærkere end kærlighed, ligesom ingen drift kan konkurrere med den seksuelle.

Kærligheden er ond, sex vinder over moral, og kvinder er utro

I ’Così fan tutte’ er plottet, at en ældre mand udfordrer to ungersvende på deres skråsikre påstand om, at deres kvindelige kærester aldrig kunne finde på at være dem utro. Et simpelt udklædningsnummer og lidt insisterende kurmageri får begge kvinder til at give sig hen til den forkerte, og vupti har den kynisk erfarne Don Alfonso vundet væddemålet og bevist, at ’Così fan tutte’, som det hedder på italiensk. Altså at ’sådan gør alle’ – underforstået alle kvinder. Kærligheden er ond, sex vinder over moral, og kvinder er utro.

Sidst The Met satte en ny udgave af ’Così’ på plakaten var i 1996. Dirigenten dengang var James Levine. Da den blev taget op igen i 2013, var det for at fejre Levines tilbagevenden til The Met efter to sæsoners sygdomsfravær.

Den aktuelle opsætning dirigeres af amerikaneren David Robertson, der ikke er verdenskendt som Levine. Den flytter handlingen fra 1700-tallets Napoli til en forlystelsespark i 1950’ernes Coney Island i Brooklyn, hvilket har fået Metropolitan til at hyre dværge, tatoverede ild- og sabelslugere og slangetæmmere fra Coney Islands såkaldte sideshows, så stemningen kan blive autentisk. Hvor politisk korrekt det så er i 2018, er der foreløbig ingen, der har talt om.