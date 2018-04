'Prinsen af Egypten' er en flot - men forglemmelig - ørkenvandring Fredericia Teaters verdenspremiere på den bibelske musical ’The Prince of Egypt’ lever ikke op til stedets vanlige standard. Der mangler først og fremmest sange, man husker, og episk fremdrift.

Det er ganske imponerende, at en verdenspremiere på en international musical baseret på dels DreamWorks-tegnefilmen ’The Prince of Egypt’, dels Anden Mosebog, får premiere på Fredericia Teater. Det er et vidnesbyrd om, at etablissementet har nået et niveau, der kan måle sig med de bedste. Så det kan man ikke andet end at tage hatten af for. Man kan også glæde sig over, at teatret på ny har foranstaltet en forestilling, der på fornem vis udnytter den forholdsvis lille scenes muligheder dygtigt og sender nye showbusinesstalenter i magisk karrierekredsløb. Ligesom man kan fornøje sig over en flot eksekveret omgang sang og dans, der aftvinger beundring.