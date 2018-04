Teater går »langt over grænsen«: Se en gratis Hitler-forestilling. Hvis du bærer et hagekors Markedsføringen af en satirisk teaterforestilling i Tyskland baseret på Hitlers barndom vækker forargelse.

Kritikere kalder teatret smagløst og opfordrer til boykot, og flere har forsøgt at få anklagemyndigheden til at nedlægge forbud med henvisning til, at teatret overtræder forbuddet mod offentligt af bære nazi-symboler, skriver BBC.

Men det har anklagemyndigheden afvist.

Det er Teatret Konstanz'to typer af billetter til den nye satireforestilling, 'Mein Kampf, der havde premiere på Hitlers fødselsdag - den 20. april - som går langt, langt over stregen, mener mange i byen.

Gæster, der betaler for en billet til forestillingen, bliver bedt om at bære en jødestjerne »i solidaritet med ofrene for nazi-barbariet«. Prisen er op til 215 kroner for et sæde.

Men man kan også se forestillingen helt gratis. Så skal man bare indvillige i at bære svastika - altså nazi-symboler.

Og det har 50 mennesker allerede meddelt, at de ønsker.

Foruroligende

Borgmester i Konstanz, Andreas Osner, siger ifølge BBC, at han accepterer, at teatret har kunstnerisk frihed, men her går det langt over grænsen.

»Jeg har slet ikke lyst til at tænke på, hvad der kunne ske, hvis folk fra det ekstreme højre kom for at kapre forestillingen med nazi-armbånd for deres egne mål«, siger han.

Anklagemyndigheden i Konstanz afviser at gribe ind over for teatret med henvisning til den kunstneriske frihed. Forbuddet mod svastika gælder ikke, når der er tale om kunst.

Teater Konstanz forsvarer de to billettyper med, at det ønsker at vise, hvor let det er at korrumpere folk.

Teaterstykket 'Mein Kampf' er opkaldt efter Hitlers anti-semitiske manifest og er en farce over Hitlers ungdom, da han forsøgte at slå igennem som maler. Det blev skrevet af den ungarske jøde George Tabori i 1987. Tabori mistede en stor del af sin familie under holocaust.

Teater Konstanz siger, at det er overrasket og foruroliget over, at så mange har ønsket en gratis billet til forestillingen. Men teatret vil ikke ændre på tilbuddet.

Målet er, at modvirke den stigende tolerance i Tyskland overfor antisemitisme.

Og teatret ønsker med de gratis billetter at vise, hvor let det er at få folk til at bære »symboler på millioner af menneskers ulykke«, hvis de bare kan spare nogle få penge.