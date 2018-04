Det er u-hyg-gøøøøø-ligt: ’Riget’ i Skuespilhuset er gennemført kult Kultpotentialet er det eneste, der bliver fuldt udnyttet i Skuespilhusets iscenesættelse af Lars von Triers tv-serie ’Riget’. De, der holder af originalen, kommer til at elske kopien, men mere nyfortolkning havde været spændende.

Som det kvalificerede danske svar på ’Twin Peaks’ har ’Riget’ været kult fra det øjeblik, tv-serien så dagens lys for snart et kvart århundrede siden.

Altså kult på den dengang nye måde, hvor kulten ikke blev defineret som noget for et fåtal, men tværtimod for et flertal, og hvor kultens kerne handlede om stil mere end indhold.

Det siger noget om Lars von Triers talent, at han med nærmest intuitiv genialitet på en helt ny boldgade, i et humoristisk betonet bestillingsarbejde til et nyt medie vidste lige præcis, hvad der skulle til.











Makaber humor, ironisk magtkritik, en sjat uhygge og et fuldstændig uforudsigeligt persongalleri hængt op på en konflikt mellem intuition og logik, overtro og en – som det selvfølgelig viser sig i et syret kunstværk – overdreven tro på det rationelles velsignelser.

’Twin Peaks’ slog tonen an med Badalamenti i lillebysamfundets gustne mikrokosmos, ’Riget’ fulgte efter med Joachim Holbeks tonesætning af de dystre billeder af fordums blegemænd under Rigshospitalets absurd hierarkiske minisamfund – hvor galskaben i kældrene er omvendt proportional med den påståede raison hos de ansvarlige på toppen. Æggehovederne er ikke, hvad de ser ud til at være.

Alt dette har Nicolei Faber været sig særdeles bevidst i sin bearbejdelse og iscenesættelse af Trier og Niels Vørsels tv-serie, for det er ikke kun manuskriptet, men selve tv-serien, der skal bringes til live. Om man så skal tage alverdens teater-okkulte kneb til hjælp.

Skuespillerne klarer fermt den mærkelige dobbelte udfordring, det er, både at skulle spille en figur og i et vist omfang også den skuespiller, der i sin tid spillede figuren

Stemningen fremmanes på nøjagtig samme måde som i tv-serien med dystre blegemænd og giftig tågestemning, mens porten under Riget knagende åbner sig til et inferno, hvor det bliver umuligt at skelne mellem videnskab og lidenskab, tro og overtro. En sarkastisk kommentar til den højere dannelseselites selvforståelse om herrer at være i Åndernes rige.

Skuespilhusets ’Riget’ dyrker tv-serien som kult og gør det både dygtigt og entusiastisk. Her kan de unge opleve og de ældre genopleve den mere kulørte end sorte og hvide magi fra 1990’erne. Manøvren er så gennemført, at jeg sådan set ikke er i tvivl om, at Skuespilhuset her har scoret et hit.

Drillepinden Lars von Triers nederdrægtige vid slår smukt igennem. Palle Steen Christensens scenografi stærkt hjulpet af Ulrik Gads gustenthvide lysdesign har komponeret en uhyre effektiv ramme, hvor kælderen og de øverste etager sømløst kan glide sammen og skifte tone fra ren satire til horror uden problemer på elevatorturen.

u-hyg-gøøøøø-ligt. Uhyggen breder sig på scenen, mens det overnaturlige banker på og udfordrer rationalister som Bondo (th.). der skal lære praktikanterne at dissekere krop uden ånd. Foto: Emilia Therese/PR

Den sorte humor er det dominerende tonefald, men det er faktisk indimellem også u-hyg-gøøøøø-ligt, når det skal være. Et par seriøst veludførte chokeffekter gør deres virkning. Plottet er komprimeret så effektivt, at iscenesættelsen af ’Riget’ bliver et stykke glimrende underholdning for hele familien Danmark. Nu uden tv-skærm.

Det er ’Riget’ som kult. Gennemført som kultisk ritus med næsten pseudoreligiøs respekt for originalen. Selv om ’Riget’ til overflod bl.a. handler om en kult i Rigshospitalets kælder, er det her, jeg synes, man må sætte et spørgsmålstegn ved projektet.

Videnskaben har forandret sig

Faber har taget ’Riget’ alvorligt som fænomen, men skulle man tage Trier og Vørsels tekst alvorligt som dramatik, skulle man vel have turdet fortolke og lave om i stedet for at afvikle ritualet.

At der er sket en hel del med forholdet mellem naturvidenskab og religion i det forløbne kvarte århundrede, kunne man have kommenteret. Naturvidenskaben er mere dominerende og uigennemskuelig end nogensinde, men dens position er samtidig mistænkeliggjort og anfægtet af skepsis på en helt anden måde, end det absurd uantastede hierarki i ’Riget’ lader ane.