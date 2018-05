Københavnsk teater bliver beskyldt for racisme - plakater anmeldt til Facebook som stødende Teater Sort/Hvid har flere gange fået deres Facebook-side lukket og møder hård kritik for deres stykke 'White Nigger/ Black Madonna'.

Diskussionen begyndte allerede inden teaterstykket havde premiere.

Er teaterstykket 'White Nigger/ Black Madonna' racistisk eller er det en undersøgelse af, hvad der er racistisk, og hvad der bliver betragtet som racistisk?

Teaterstykket, der havde premiere i går aftes, er skrevet af dramatikeren Christian Lollike og forfatteren, der går under kunstnernavnet Madam Nielsen. Det handler om en hvid kvinde, der hele sit liv har drømt om at være sort. Derfor går hun i solarie, maler sit ansigt sort og farver sit hår.

Men kan man skifte etnicitet, bare fordi man drømmer om det? Og er det i sig selv racistisk, at forestillingens plakat portrætterer den hvide kunstner Madam Nielsen med et sortsminket ansigt og bærer ordet nigger?

I hvert fald har det været tilpas provokerende til, at bevægelsen Black Lives Matter Denmark har opfordret til at anmelde teatrets plakater til Facebook som stødende, og det med held. Flere gange har siden været lukket.

Siden har også delt billeder af teateret plakater, der er revet ned og smidt ud.

Stykket bygger på en sand historie om en hvid amerikansk kvinde, der ikke føler sig hjemme i sin hvide krop, og som ændrer sin identitet. Kvinden foregiver at være sort og blev talsperson for sortes rettigheder. Det er den debat, stykket tager udgangspunkt i.

Børn kan blive traumatiseret

Bwalya Sørensen, der er talsperson for Black Lives Matter Denmark, er stærkt kritisk over for både teaterstykket og de plakater, som Sort/Hvid har hængt op for at reklamere for stykket.



»Der er potentielt en million københavnere, der har set den her plakat med n-ordet på. Det er psykisk vold, det ord. Og der kan være 7-8-årige børn, der ser det her og bliver traumatiseret af det«, siger hun.



Hun siger, at Black Lives Matter Denmark ikke har opfordret til at rive plakaterne ned, men alene gjort opmærksom på, hvor de er. Hun siger, at hun ikke har set forestillingen, men at »beskrivelser af den viser, at den er problematisk«.



»Madam Nielsen vil gerne være sort over en sommer. Men man kan ikke bare sige, man er sort, for at tjene penge«, siger hun.



Bwalya Sørensen er også stærkt kritisk over for mediernes rolle i situationen, i det her tilfælde Politiken, der skriver om stykket, men som ifølge talskvinden ikke vil beskæftige sig med Black Lives Matter Denmark i andre situationer i den politiske debat.

Må man så heller ikke spille kvinde?

Christian Lollike, der er kunstnerisk leder af Teater Sort/Hvid, anerkender dele af kritikken, men mener ikke, at teater kan rette sig efter, at det ikke måtte støde nogen.

»Vi er modtagelige over for kritikken, og det er forfærdeligt, hvis der går sorte pantsamlere eller andre rundt og føler sig stødt over det, vi har lavet. At ytre sig på en bombastisk måde er absolut kompliceret. Men det er titlen på værket, en fiktion«.

Teateret har da også fjernet ordet 'nigger' fra plakaten på Facebook.

Hvorfor hedder stykket som det gør?

»Det er hovedkarakteren i forestillingen, der omtaler sig selv sådan. Det er titlen på det manus, der er skrevet«.