A Snowball’s Chance in Hell, Don Gnu, Teater V . Af og med Jannik Elkær og Kristoffer Louis Andrup Pedersen. Til 4.5. Turné til 15.5.

Mass-bloom and proliferation, Recoil Performance Group, Overgaden/Dansehallerne. Koncept og iscen.: Tina Tarpgaard. Tekst: Ida Marie Hede. Til 6.5. CPH Stage 31.5-3.6.

Dobbeltanmeldelse: En melorme-installation og bromance-duo er stærke kort i dansens kamp for overlevelse 200.000 melorme op imod to dansende stumfilmscharmører. Recoil Performance Group og Don Gnu sørger for biodiversiteten på dansens scene.