Efter danske Peter Martins' exit: New York City Ballet holder standarden og har nu fuld fart fremad, viste forestilling i Tivoli Balletkompagniet viste sig i Tivolis koncertsal som en toptunet luksuslimousine trods Peter Martins drastisk-dramatiske afgang fra chefposten.

Det var med tilbageholdt åndedræt, at jeg – og en fuld sal – sad til galla i Tivoli med New York City Ballet (NYCB). For første gang skulle den toptunede luksuslimousine inden for ballettens verden, der siden 1978 har gæstet Tivoli hele ti gange, indtage scenen uden den danske balletchef Peter Martins som garant for excellence. Kunne kompagniet holde standarden?

Anmeldelse









New York City Ballet i Tivolis Koncertsal. All Balanchine og All Contemporary, New York City Ballet, Tivolis Koncertsal. Kor.: George Balanchine, Peter Martins, Christopher Wheeldon, Alexei Ratmansky, Justin Peck. Dir.: Daniel Capps for Copenhagen Phil. Til 19. august.

Efter at have været igennem et heftigt #MeToo-stormvejr valgte den 71-årige Martins ved årsskiftet at trække sig, selv om der ikke var fundet belæg for anklagerne om seksuel chikane og mobning. For kompagniet er det en radikal overgang – Martins sad ved rattet i 35 år, lige så længe som Balanchine, kompagniets grundlægger og koreografiske rygrad. En udsat situation for det højprofilerede, sponsorafhængige kompagni.

Fart over feltet

De godt 70 dansere viste sig at være i toptunet form, parate til at slås for sagen som samlet korps. Her ved åbningsgallaen, hvor de gik all in med Balanchine, manglede der dog den ekstra dimension af stjernedansere, der for alvor kunne få det hele til at løfte sig. Det er ikke desto mindre en imponerende dansemaskine, der bliver kørt i stilling: diamantskarp form, stil og fart over feltet.

Fakta: New York City Ballet Kompagniet blev grundlagt i 1948 af den russiske koreograf George Balanchine og Lincoln Kirstein. Balanchine styrede det frem til sin død i 1983, hvorefter danske Peter Martins overtog chefposten. Martins trak sig ved årsskiftet, en ny leder ventes først udpeget ved årets udgang.

Man skal have et hjerte af sten for ikke at blive berørt af de svale skyblå ballerinaer i kompagniets signaturballet, ’Serenade’ (1935), til Tjajkovskijs længselstoner. Balanchines neoklassik peger her tilbage mod den klassiske ballets lyriske inderlighed og rummer et skær af fortælling, som var danserne månegudinder i færd med et hemmeligt offerritual. Tilsvarende er der retrorusserglamour over ’Symphony in C’ med dens overdådige strøm af hvide ballerinadronninger og kavalerer på stikkerne i aristokratisk festhumør.

Strømførende gejst

’The Four Temperaments’ (1946) tager til gengæld springet til skarpskåren modernisme, hvor ballerinaer i sort trikot svinger deres lange kampklare ben for sammen med herrerne i hvid top at skære den klassiske form ind til benet med et jazzet tvist. Et ikonisk udtryk for det 20. århundredes fremadrettede speed, funktionelle form og dynamiske puls – for længst kanoniseret som vital tradition. Men hvad peger fremad?

Suveræne Taylor Stanley kan steppe i sine sneakers og lyne over gulvet, ligesom Tyler Peck formår det med flirtende svirp i kroppen

Det fik vi at mærke på gæstespillets anden aften ’All Contemporary’, hvor danserne gik til den med strømførende gejst. I ’Pictures at an Exhibition’ får Alexei Ratmansky ud fra Musorgskijs musik skabt en legende, humørfyldt serie af dansebilleder. Det strækker sig lige fra et firkløver af dansetrunter i trodsalderen iført stumpekjoler – anført af Sarah Mearns går de løs med krum ryg, lange sparkeben og klaskende hænder i gulvet – til mere voksenklassisk pardans med Tyler Angle og Lauren Lovette i lysende, henført samstemthed.

Til slut viste NYCB’s huskoreograf, Tyler Peck, med ’The Times Are Racing’, hvorfor han er i spil til posten som ny balletchef – og chefkoreograf. Han kan sætte danserne i elektrificerende, rockende svingninger, så det oser af nutid – i vibrerende battlende form mellem at være en del af flokken eller en broget skare af individer. Suveræne Taylor Stanley kan steppe i sine sneakers og lyne over gulvet, ligesom Tyler Peck formår det med flirtende svirp i kroppen, og sammen med flokken i kulørt hverdagskluns fik de fyret op under hele salen.

Ingen grund til vemod

Hvad Peter Martins angår, var han repræsenteret med sin topspeedede ’Hallelujah Junction’, mens solodanser Ask la Cour som den sidste dansker i kompagniet (i hælene på en lang række, bl.a. Adam Lüders og Nikolaj Hübbe) var en inderligt årvågen, lydhørt støttende partner for elegiske Maria Kowroski i Christoper Wheeldons ’After the Rain’, der gik ind med stille intensitet og Arvo Pärt-melankoli.

Farvel til the Danish connection? Ingen grund til vemod. Kompagniet var denne aften på fuld fart fremad.