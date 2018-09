Svensk 'West Side Story' er turen over broen værd: Hvis man er villig til at lade »tonight, tonight« erstatte af »i kväll, i kväll«, er der en helstøbt oplevelse at hente i Malmø Kasper Holtens bud på Leonard Bernsteins klassiker ’West Side Story’ er sikkert, men forlader ikke 1950’erne i en opsætning, hvor drejescenen driver værket.

Der er ingen brændende biler på scenen, og de overtændte aggressive bandemedlemmer bruger ikke arabiske udtryk som ’wallah’. Der er nemlig håndhævede grænser for, hvor meget man må have lov at lave om på alle tiders største, mest ambitiøse musicalklassiker.

Så selv om indvandring og kriminalitet uden tvivl bliver dystre hovedtemaer ved det svenske riksdagsvalg nu på søndag, har Kasper Holten og hans danske team taget nænsomt på tingene i Malmø, hvor 100-året for det amerikanske multimusiktalent Leonard Bernsteins fødsel fejres med ’West Side Story’.

Vi er ikke i Malmøs belastede boligområder som Rosengård, men snarere tilbage på det oprindelige åsted. Det vil sige på Manhattans Upper West Side, hvor byggestilladser, brandtrapper og blottede ståldragere viser en hektisk bydel i forandring fra slum til skyskrabere. Ganske vist har medlemmerne af den puertoricanske bande The Sharks sorte hættetrøjer, men det kvindelige prospect hos den ’hvide’ indvandrerbande The Jets har ærkeamerikansk baseballudstyr på, når hun svinger sit bat.

Af Leonard Bernstein, Jerome Robbins, Arthur Laurents og Stephen Sondheim. Iscenesættelse: Kasper Holten. Scenografi: Steffen Aarfing. Koreografi: Signe Fabricius. Musikalsk ledelse: Magnus Fryklund. Malmö Opera. Til 16. december

I dette miljø, hvor unge på kanten kæmper om magten på gaden, udspiller den amerikanske ’Romeo og Julie’-historie om Tony og Maria sig. Tony hedder i virkeligheden Anton, har polsk indvandrerbaggrund og synges og spilles med rørende drenget skrøbelighed af den internationale svenske musicalstjerne Anton Zetterholm. Maria har puertoricanske forældre og synges med kvidrende fyldig vokal af den klassisk uddannede sopran Frida Johansson.

Sammen med det skarpe lys holder den roterende stålkonstruktion de unge fanget i en storby-dødsdrom

De to pjanker mellem rækker af hvide brudekjoler, og i kort tid har de scenen for sig selv, badet i uvirkeligt blåt lys, mens de drømmer om en fælles fremtid. Men inden der er gået 48 timer, er Tony dræbt i det blodige bandeopgør mellem The Sharks og The Jets. Marias bror Bernardo – aggressivt portrætteret af danske Suad Demirovic med kort lunte – er nemlig leder af The Sharks, mens Tonys bedste ven, Riff, i skikkelse af Patrik Riber leder The Jets.

Et skolebal præsenteres som svensk integrationsprojekt. Selvironisk og sjovt. Til tonerne af mambo og cha-cha-cha opfordres de unge til at slutte venskab. Men bandelederne vil have uoverensstemmelserne afgjort, og da knivene kommer frem, dræbes Riff. Tony dræber Bernardo som hævn, og til sidst falder den forelskede Tony selv.

Leonard Bernstein 100 år 25. august var det 100 år siden, den amerikanske komponist og dirigent Leonard Bernstein blev født, og der er flere markeringer på vej. Aalborg Teater spiller ’West Side Story’ til og med 20. oktober. Det Kongelige Kapel og Operakor med solister opfører 9. og 30. november musicalen ’Wonderful Town’. Koncerterne byder også på danse fra ’West Side Story’ og ouverturen til operetten ’Candide’.

Drejescenen giver fart

Noget af det vilde og nye, da ’West Side Story’ gik over scenen i de koldkrigstyngede 1950’ere, var, at dansen blev brugt som drivende motor. Jerome Robbins havde koreograferet og vandt en Oscar for det. På Malmö Opera er det Kasper Holtens hustru og faste kunstneriske samarbejdspartner, Signe Fabricius, der har skabt de hektiske trin, som med blikket rettet mod det, der er nyere end mambo, forløser de unges fatale uro og leg med kræfter, de ikke kan styre. Men når det er sagt, er det Malmö Operas drejescene, der giver fart til forestillingen.

Den drejer næsten uafbrudt, mens de medvirkende taler og synger på svensk. Sammen med det skarpe lys holder den roterende stålkonstruktion de unge fanget i en storby-dødsdrom. Det er et fint greb fra Kasper Holtens side, at den nyforelskede Tony klatrer til vejrs og synger sin kærlighedserklæring til Maria siddende på en stålbjælke højt oppe over gaden og den vold, der dikterer musicalens tragiske slutning.