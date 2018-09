Benedikte Hansen fylder rundt: Med hendes talent er hun nærmest født til et liv på scenen

Man kunne opleve Benedikte Hansen i bl.a. ’Sorg klæder Elektra’, ’Købmanden i Venedig’, ’Kjartan og Gudrun’, ’Richard III’, ’Mågen’, ’Engle i Amerika’, ’Don Carlos’, ’Hr. Bengts hustru’, som den magtliderlige Goneril i ’King Lear’ og i rollen som dronningen i ’Hamlet’ ved åbningen af Skuespilhuset. Og som endnu en dronning – en af de onde af slagsen – i filmversionen af H. C. Andersens eventyr ’De vilde svaner’.

En stærk sensuel udstråling

På Gladsaxe Teater var hun Lady Macbeth, på Husets Teater hentede hun fine anmeldelser for sine rollefortolkninger i ’Verdens ende’ og ’Ingen møder nogen’, og man blev indfanget af tolkningen af hendes hovedrolle i ’Fagre voksne verden’ på Nørrebro Teater. Her var hun tilbage i dette forår for at spille den stærkt lidenskabelige godsejerinde Bóbtjinskaja med højt oktantal i ’Revisoren’. Hun har spillet Lars Norén, Howard Barker og Kaj Munk, Jens Albinus og Arthur Miller.

Man lægger umiddelbart mærke til hendes stærke sensuelle udstråling på scenen. Det markante ansigt, den dybe stemme. En fascinerende power woman.

For to år siden modtog Benedikte Hansen en Reumert-pris i kategorien bedste kvindelige hovedrolle for sin præstation i opsætningen af Abelone Koppels drama ’Tørst’ på Teater Får302.

Ved tildelingen hed det, at »Benedikte Hansen var ved at dø af sorg som kvinden, der havde mistet sin mand. Hun stod der og svajede med morgenhår og natsokker – og med en sjæl, der bare ville blafre ud ad vinduet. Hun forvandlede sin krop til et åbent sår, mens hun forsøgte at finde vejen tilbage til livet. Med tåreløse øjne, der fik os til at mærke smerten langt ind i knoglerne«.