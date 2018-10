Svensk teater lader Snehvide kastrere syv gamle dværge som kommentar til MeToo 'Snövit' på Stockholms Stadsteater er en indirekte kommentar til #MeToo, og i 'Et dukkehjem 2' er Nora klar til kvindekamp.

Som Dagens Nyheters kritiker noterer i sin anmeldelse af Staffan Valdemar Holms stykke ’Snövit’ (rimeligt frit skrevet efter Brødrene Grimms og Disneys ’Snehvide’): »Julen kommer tidligt i år, i det mindste for alle dem, der elsker kastrationshumor«.

Opsætningen, der spiller på Stockholms Stadsteater og får mange rosende ord med på vejen, har ingen eksplicitte referencer til Det Svenske Akademi, men lader sig dog aflæse som en indirekte kommentar til hele #MeToo. På scenen: syv gamle fordømte mænd, mentale dværge, der er blevet helt forheksede af en ung kvinde, der – først efter 80 minutter – dukker op fra den kiste, hun har været fanget i. Og så kan det nok være, at det bliver begået et lille feministisk lystmord.

»Holm har skrevet et meget sort stykke, hvor mænd er dværge, der gør kvinder til rene objekter. Et stykke, som nærmer sig ubehagelige sandheder, netop gennem sine absurde, eventyragtige overtoner«, hedder det i anmeldelsen i Svenska Dagbladet.

Der er døren

Julestemning (med eller uden kugler og kastrationsstemning) er der også i Ibsens ’Et dukkehjem’ fra 1879, hvor Nora jo smækker med døren og forlader mand og tre børn. Hvor gik Nora hen, da hun gik ud? Blev hun hjemløs, begik hun selvmord, fandt hun friheden?

Et svar får man i amerikaneren Lucas Hnaths opdaterede version af Ibsens klassiker – ’Et Dukkehjem 2’ – som også spiller på Stadsteatern. Her står Nora igen i døren, 140 år senere, men – heldigvis – kun 15 år ældre i stykket, nutidig i tøj og tone, en fri kvinde. Kvindekampen 2.0 kan begynde. Tilbage vil hun ikke, men gerne indenfor.

Det viser sig, at Torvald og hun aldrig er blevet rigtig skilt; nogle papirer mangler at blive skrevet under. Måske ikke den mest ophidsende intrige, og stykket gør efter sigende hverken til eller fra i forhold til Ibsens urtekst, selv om der er sjove replikker: »Dér er døren, men det ved du jo«.

PS: Den svenske ’kulturprofil’ Jean-Claude Arnault, der i denne uge fik en dom på to år for voldtægt, elsker næppe kastrationshumor. Men på den anden side – han skal jo heller ikke i teatret foreløbig.

