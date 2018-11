Identitetspolitik i svensk teater: At være eller ikke være en sort Shakespeare?

Teateranmeldelse











Shakespeare in Love. Stadsteatern. Stora scenen. Stockholm. Tekst: Lee Hall. Oversættelse: Calle Norlén. Instruktion: Ronny Danielsson. Scen.: Lars Östbergh. Til 16. dec.

Snövit. Stadsteatern. Klarascenen. Tekst og instruktion: Staffan Valdemar Holm. Scen.: Bente Lykke Møller. Til 17. nov.

Jeg må indrømme, at jeg på forhånd lidt havde taget MeToo-brillerne på, da jeg i weekenden tog til Stockholm for at se et par forestillinger på byens store Stadsteater.



Det skyldes nok en blanding af landet Sverige og teatrets udbud af forestillinger, der kredser meget om kønsproblematikker – og måske skyldes det historien om den tidligere teaterdirektør Benny Frederiksson, der begik selvmord efter 40 anonyme anklager om sexchikane, som tegnede et billede af en mandschauvinistisk og utilregnelig diktator.



Uanset hvordan man vender og drejer det, er MeToo-debatten et sprængfarligt emne i svensk teater.



Så man tænker næsten uundgåeligt, at den også må betyde et eller andet på scenen, når man vælger at sætte stykket ’Shakespeare in Love’ op – hvad skal John Maddens film fra 1998 på en scene i Stockholm i 2018? Mon ikke vi nok skal få et par refleksioner over det?

For filmen er ikke bare historien om den unge rigmandsdatter Viola de Lesseps, der må klæde sig ud som mand for at kunne få lov til at spille skuespil og for at komme i nærheden af kærligheden – allerede her taler historien lige ind i en tid, der diskuterer, hvem der må spille hvad, og hvor kønsidentiteterne flyder.

Spørgsmålet er også – eller det er det lige præcis ikke – om Shakespeare forelsker sig i kvinden eller i kvinden forklædt som manden?





Foto: Sören Vilks Alexander Karim som Shakespeare.

Alexander Karim som Shakespeare. Foto: Sören Vilks Foto: Sören Vilks

Men det er også historien om, hvordan selveste Harvey Weinstein med uhørt aggressiv kampagneteknik sørgede for, at den noget middelmådige ’Shakespeare in Love’ i 1999 helt ufortjent fik en Oscar for bedste film – foran ’Saving Private Ryan’ og ’The Thin Red Line’.

Og man kan sige, hvad man vil om Weinsteins metoder, der involverede overdådige fester for akademiets medlemmer og negative kampagner mod de andre nominerede film, men hele denne Weinstein-affære lægger da en lidt interessant bund til en film og et stykke, der har så meget at give til tidens varmeste identitetspolitiske emner.



Interessen var også allerede vakt, da man på plakaten kunne se, at man havde castet en sort mand som Shakespeare. Det lignede et statement om, at alt – ikke bare køn, men også race – nu skulle være til forhandling.

Men næsten ned til den enkelte replik, den søde underlægningsmusik og de mindste – og på scenen alt for indviklede – forviklinger i plottet forsøger stykket at være filmen, der jo ikke ligefrem er en tidløs klassiker. Så bliver stykket en lidt kedelig og konservativ, en hyggelig og hengiven hyldest til en munter kærlighedshistorie og skæg pastiche på det elizabethanske teater, men også en historie, der mangler et friskt blik på sit materiale.

En ting er at efterlyse et teater med andre og større ambitioner, men heller ikke på stykkets egne, beskedne præmisser fungerer det rigtigt. Havde det bare slået gnister i spillet mellem Shakespeare og Viola, kunne man måske overgive sig i eskapistisk glemsel. Men kemien er der ikke rigtig, charmen og følelserne er svære at mærke, og så er der kun scenografien tilbage. Den er til gengæld flot på den pompøse måde.