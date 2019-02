Kulturminister vil lukke københavnsk teatersamarbejde og tage af støtten til din teaterbillet

Fire af landets mest succesfulde egnsteatre skal have flere penge fra staten. For at betale regningen skal staten fremover bruge færre penge på at støtte teaterbilletter.

Det er hovedgrebet i kulturminister Mette Bocks nye udspil til forandringer af scenekunstlandskabet i Danmark, som til formiddag er blevet præsenteret for Folketingets kulturordførere

Samtidig vil ministeren afskaffe Det Københavnske Teatersamarbejde.

»Helt overordnet bliver den passive kulturstøtte til en aktiv kulturinvestering. Jeg har haft mange møder med teatrene, og de efterspørger mere enkelthed og flere udviklingsmuligheder og ikke en reform«.

Konkret vil ministeren styrke fire egnsteatre og gøre dem til såkaldte paragraf 5-teatre.

Det gælder de tre jyske teatre, Fredericia Teater, Randers Egnsteater og Vendsyssel Teater samt Aveny-T i København. De skal hver modtage 3 millioner kroner for at have vist særligt potentiale og blandt andet gøre en indsats for at nå ud til det unge publikum.

»De fire teatre har på hver deres måde gjort noget særligt, og nu kan vi give dem et substantielt løft, der giver mere og bedre teater til borgerne«.

En del af pengene skal komme fra den såkaldte formidlingsordning, som Mette Bock selv kalder billetstøtteordningen. Den foreslår hun at reducere med 9,6 millioner kroner om året ved at tage toppen af billetstøtten fra teaterbilletter.

Endelige foreslår Mette Bock at nedlægge Det Københavnske Teatersamarbejde, der har stået for den administrative del af at koordinere samspillet mellem de store teatre i hovedstanden. Nedlæggelsen vil frigive 2,6 millioner kroner, der kan fordeles på andre initiativer.

»Der er ingen grund til, at vi skal sidde her og bestemme, at de skal samarbejde. Det er ikke en kritik af dem, for de har gjort det godt. Men nu er tiden moden til at sige, at hvis de vil fortsætte samarbejdet, kan de gøre det på egen hånd«.

De fem teatre i samarbejdet, Betty Nansen Teatret, Folketeatret, Nørrebro Teater, Teater Republique og Øste Gasværk Teater, skal fremover modtage en øget støtte fra ministeriet på en halv million kroner årligt, foreslår kulturministeren.

Derudover blev der afsat 33 millioner kroner til en udviklingspulje på årets finanslov. De skal gå til at bedre samarbejde mellem teatrene. Puljen skal kunne søges af et bredt felt, både store og små teatre.

