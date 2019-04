5 hjerter: Koreografdynamo leverede en strømførende sci-fi-mørk dystopi i Operaen

FOR ABONNENTER

Sikke en aften. Det var nat og dag, mørke og lys, destruktion og skabelse, sat sammen så forestillingen hævede sig over det jævne kongelige ballettrav og fik publikum til at lette. Det var præcis som de luftbårne spring, Jón Axel Fransson kunne præstere i ’Etudes’, der med et hold dansere i toptunet form blev det rene festfyrværkeri. Som afsluttende salut blev Fransson udnævnt til solodanser af balletmester Nikolaj Hübbe med ordene: »Når han kaster sig ud i halsbrækkende spring, er det som at overvære Hekla i udbrud«.