Opfordring til danske teatre: I kan ikke konkurrere med Netflix. Men sats hele butikken på det, der gør teater til teater, og som ingen andre kan tilbyde

Disse forestillinger skal du se på CPH Stage

Monna Dithmers tre anbefalinger:

1. Skjult nummer – Special edition. Interaktivt intimteater og roadtrip i ét hug! Det indbragte Cantabile 2 Reumert-prisen for bedste performance i 2018. Publikum sendes af sted i amerikanerbiler til ukendte steder i byen – og til udsatte egne af sig selv. (Carlsberg Museum (mødested), Cantabile 2, 26.-29. maj.

2. De fulde. Sådan har du ikke set de kongelige skuespillere før: skidefulde, snublende og snøvlende i to stive timer! Insisterende går de løs på de ting, man kun kan tale om i rusens grænseland: kærlighed og sandhed samt et af de sidste tabuer: Er Gud i os alle? (Skuespilhuset, 23.-31. maj)

3. Opvisning i lavt selvværd. Er dine skamlæber for lange? Drysser det med skæl? Det er skamløst underholdende, når fire ukuelige skuespillere nøgent og nådesløst demonstrerer egne fejl og mangler. Selvværdet er i bund, vi laver et show ud af det! (Gasværksvej Skole, Sheer Extreme, 31. maj-1. juni)





Alexander Vesterlunds tre anbefalinger:

1. Hvis dette er et menneske. Jens Albinus’ stykke om Primo Levi, der overlevede Auschwitz og siden viede sit liv til at fortælle om det, er monologkunst på højt niveau. Man kan stille spørgsmålstegn ved, om en skuespiller på en dansk scene i Kødbyen i København kan give sådan en historie stemme og krop på en troværdig måde, men ikke ved, at Jens Albinus er manden til at give det et skud. Om det lykkes, kan jeg kun anbefale, at man går ind og tager stilling til. (23.-24. maj kl. 20 og 25. maj kl. 17. Husets Teater.

2. Hvem er bange for Virginia Woolf? En klassiker er en klassiker, og Edward Albees ’Hvem er bange for Virginia Woolf?’ er en af de mange, man i øjeblikket kan opleve på en dansk teaterscene. Og selv om der er noget underligt antikveret over Albees USA, løftes stykket ikke mindst af eminente skuespilpræstationer og en flot scenografi. Ellers ligger det hele i replikken, og den er som altid sønderrivende spydig og skarp.(23. maj kl. 19.30. Det Kongelige Teater, Skuespilhuset).

3. Krigen har ikke et kvindeligt ansigt. CPH Stage giver også muligheden for at fange et par udenlandske gæstespil, man ellers aldrig ville støde på. Den brasilianske instruktør Marcello Bosschar har iscenesat ’Krigen har ikke et kvindeligt ansigt’, der er baseret på nobelprisvinderen Svetlana Aleksijevitjs roman af samme navn, der handler om de kvindelige sovjetiske soldater, der deltog i Anden Verdenskrig uden at få nogen særlig credit for det. Monologen er på engelsk. (27.-29. maj kl. 20 på Instituto Italiano Di Cultura. Hellerup)

