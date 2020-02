Trods internationale premierer på Disney-musicals: Østjysk teater må fyre 18 medarbejdere

Fredericia Teater har spillet musicals for fyldte huse i Fredericia, og i begyndelsen gled det også fint i København. Nu betyder dårligt sælgende københavnerforestillinger, at det østjyske musicalteater må fyre 18 medarbejdere.

Det er otte år siden, at telefonen ringede på Fredericia Teater: Det var Disney-koncernen, der havde hørt, at det danske provinsteater havde skabt et usædvanligt kraftfelt for moderne musicals »et par timers kørsel uden for København«. Året efter stod det østjyske teater med intet mindre end europapremieren på Disney-musicalen ’Aladdin’.