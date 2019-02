Tarzan, Shu-bi-dua og Rasmus Seebach skaffer 3 millioner ekstra kroner til Fredericia

Direktørerne på to af de mindre teatre, der får flere penge i kulturministerens nye udspil, glæder sig over anerkendelsen. Også selv om det nødvendigvis koster de andre små teatre.

Kulturministerens nye scenekunstudspil styrker tre teatre i Jylland med sammenlagt 9 millioner kroner årligt, mens det statslige tilskud til Aveny-T på Frederiksberg øges med 3 millioner kroner årligt.

Søren Møller er direktør for Fredericia Teater, der som et af de tre egnsteatre har »vist potentiale til at arbejde i større skala og med bredere målgrupper end det, der er logikken inden for de tilskudsordninger, de er omfattet af i dag«, som det står i udspillet.

Møller glæder sig over det øgede tilskud, der imødekommer en mangeårig efterspørgsel.

»I forhold til både omsætning og publikumsantal har vi i mange år fået langt mindre støtte end teatre i samme liga. Og vi har konstant været i livsfare«, siger han.

Sidste sæson solgte teatret vest for Lillebælt intet mindre end 273.000 billetter.

»I dag kommer folk jo fra hele landet for at se vores forestillinger, og derfor tjener vi jo et langt større område end det egnsteater, vi i dag er klassificeret som. Derfor fortjener vi også pengene«.

Mange teatre bliver skåret i støtte, for at I kan få ekstra. Er det ikke bare at fodre hunden med sin egen hale?

»Jeg vil ikke blande mig i den politiske prioritering. Men der er ganske rigtigt tale om en omfordeling, så på den måde rammer det jo os alle i det store billede. Omvendt har jeg længe plæderet for, at rammen skulle ændres. Her har ministeren så valgt at give pengene til nogen, som hun mener gør det godt og kan gøre en større forskel«.

Fokus på de unge

Også på Frederiksberg er direktøren for Aveny-T, Jon Stephensen, »stolt« over det øgede tilskud, der specifikt gives for teatrets fortsatte fokus på at få de unge i teatret.

»Længe har man ikke troet, at det var muligt at hive de unge i teatret. Men det er jo lykkedes. Det er et værdigt projekt og et, som ministeren tydeligvis forstår kræver støtte, hvis det skal holdes kørende«, siger han.





Han hæfter sig ved, at de er det eneste teater i København, der er blevet løftet.

»I mange år har kulturstøtte handlet om at tage penge fra Hovedstaden og give ud til andre landsdele. Så det her betyder, at vores projekt giver genlyd«.