»Du ligner en flodhest fra Nordvest«: Partyspoileren Bodil Jørgensen er den store oplevelse i 'Den skaldede frisør'

Den skaldede frisør – the Musical, Scandic Falkoner, One and Only Musical Teater. Manus: Susanne Bier og Anders Thomas Jensen. Musik: Thomas Helmig og Jaybros, arr. af Joakim Pedersen. Iscen.: Frede Gulbrandsen. Scen.: Benjamin la Cour. Koreo.: Anja Gaardbo. Lys: Ulrik Gad. Kost.: Astrid Lynge Ottosen. Lyd: Frank Grønbæk. Aflyst i resten af marts måned, men er sat til at spille i april frem til d. 17.4. Musikhuset i Aarhus fra 24.4 til 17.5.​