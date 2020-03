Corona-konkurs rammer dansk by hårdt: 100.000 publikummer om året har smittet af på resten

Fredericia Teater har taget turen fra et egnsteater, som hele verden kiggede på med en status som Danmarks store musicalscene – til skrantende økonomi og nu konkurs: En pandemi kom til at udgøre teatrets sidste akt.

Med Fredericia Teaters konkursbegæring mandag har coronavirus givet den første danske kulturinstitution dødsstødet.

»Jeg har ikke andet at sige, end at det er en forfærdelig situation, og at jeg er ked af det på mine kollegers vegne, på teatrets vegne, på byens vegne og for den sags skyld på mine egne egne«, siger den nu tidligere teaterdirektør Søren Møller.

»I forvejen var vi i en enormt trængt økonomisk situation – det er jo en offentlig hemmelighed – og det er klart, at coronavirus giver dødsstødet til os«.

Beslutningen var uundgåelig:

»Vi kan ikke hjælpes igennem. Der er ikke noget at gøre, så det er en trist dag for Fredericia Teater og – synes jeg – sådan set også for dansk musical«.

Allerede i februar måtte det østjyske teater afskedige 18 medarbejdere. Teatret stod med et underskud på 20 millioner kroner for 2019. Det skyldtes især, at ’Prinsen af Egypten’ solgte langt under budget på Det Kongelige Teaters Gamle Scene, og at Disney-musicalen ’Tarzan’, som solgte flot på scenen i Fredericia, ikke solgte tilstrækkeligt i København.

Underskuddet på 20 millioner kroner blev dels finansieret af et kommunalt lån og dels af et banklån, men teatrets økonomiske fundament var dermed så skrøbeligt, at det ikke kunne tåle en pandemi med øde gader og lukkede døre.

»Alle ved, at Fredericia Teater har haft en anstrengt økonomi, fordi det ikke solgte nok billetter i 2019 på ’Prinsen’ og ’Tarzan’«, siger bestyrelsesformand for teatret Gitte Lillelund Bech.

»I et forsøg på at sælge flere billetter i 2020 blev der brugt væsentligt flere penge på markedsføring, end der var godkendt af bestyrelsen. Det har fået teaterchef Søren Møller til at opsige sin stilling«.

Fakta Fredericia Teater Teater med speciale i musicals – siden 2003 egnsteater med Søren Møller som leder. Har delt adresse med og opsat og opført musicals i et tæt samarbejde med Det Danske Musical Akademi. Blev kendt og omtalt uden for landets grænser, da det overraskende blev her, Disney i 2012 valgte at holde Europa-premieren på ’Aladdin’, der som andre store forestillinger også blev opført i København. Blandt teatrets store forestillinger er ’Den Lille Havfrue’, ’Shu-bi-dua’, ’Klokkeren Fra Notre Dame’, ’Prinsen af Egypten’ og ’Seebach’. Blev sidste år med den nye scenekunstaftale til et af landets regionale kraftcentre og kom på finansloven. Men store forestillinger solgte dårligt i København, markedsføringsudgifterne eskalerede over budget, og med et underskud på 20 millioner kroner for 2019 stod teatret svagt, da coronaaflysningerne begyndte at vælte ind. Vis mere

Da teatret derudover fik de første meldinger om, at der var smittede i Danmark, gik salget »nærmest i stå«, konstaterer hun.

»Folk købte simpelthen ikke billetter, og da meldingen fra statsministeren om at blive hjemme kom i sidste uge, gik det helt i stå«.

I har fra dette år fået flere offentlige støttekroner til at drive teatret for. Var det ikke nok til i det mindste at holde skindet på næsen?

»Desværre ikke. Fredericia Teater er kendetegnet ved, at ud af en omsætning på 100 millioner er de 80 millioner billetindtægter og de 20 støtte fra kommune, stat og sponsorer«.

Man kørte med stor risiko?

»Det gør man jo. Og når man konstaterer, at der slet ikke bliver solgt billetter nu, så er det rettidig omhu, at bestyrelsen indgiver konkursbegæring nu i stedet for at vente og vente«.

Hvad skal der ske nu?

»Helt konkret har skifteretten i Kolding afsagt konkursdekret. Det betyder, at der nu er en kurator, der er sat til at rydde op i teatrets økonomi og finde ud af, hvordan man håndterer alt fra ansatte til aktiver og kreditorer. Dermed er både bestyrelse og teaterchef sat fra bestillingen«.

Skal der ikke længere være et teater i Fredericia?

»Jeg noterer mig, at et samlet byråd siger, at man håber, at man på et tidspunkt igen kan gøre Fredericia kendt som teater- og musicalby. ​

Jeg kunne derfor håbe på, at vi en dag kan få et Fredericia Ny Teater, men der er vi slet ikke nu«.​​​

Disney pegede på Fredericia

Fredericia Teater kom for alvor på alles læber, også uden for Danmark, da egnsteatret i 2012 som det første europæiske teater – foran store musicalscener i London og Paris – fik lov at stå for Europa-premieren på Disneys ’Aladdin’.

I flere år efter begivenheden havde det østjyske teater både anmelder- og publikums-succeser på musical-scenen, og så sent som sidste år kunne man i Fredericia glæde sig over, at den nye scenekunstaftale gjorde Fredericia Teater til et af landets regionale kraftcentre, så teatret kom på finansloven med 4,4 millioner kroner mere i statslig støtte om året.

De har været kompromisløse og satset på både høj kvalitet og nye produktioner med opsætninger som ’Seebach’ og ’Shu-bi-dua’ Michael Eigtved, teaterforsker, Københavns Universitet

»Det er simpelthen fantastisk og en drøm, der endelig går i opfyldelse«, sagde teaterdirektør Søren Møller dengang til TV Syd og fortsatte:

»Vi tager en kæmpe chance, hver gang vi producerer en stor forestilling, og i dag er teateret en kæmpe stor arbejdsplads, og vi sælger flere hundredtusinde billetter hvert år, så nu er vi sikre på, at vi kan fortsætte«.

Som i en teatralsk forestilling kom en pandemi dog til at udgøre det sidste akt på teatret. Nu er der indgivet konkursbegæring.