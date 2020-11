Der var mange »pragtfulde mænd« på kontoret: Kirsten Olesen spiller Goebbels’ sekretær med frygtindgydende kølighed

En historie kan være af et så stort format, at der ikke er behov for særlig mange virkemidler. Ingen overdreven fortolkning. Ikke for meget scenografisk staffage. Det er næsten nok bare at fortælle den.

Sådan var det for Jens Albinus som Primo Levi i ’Hvis dette er et menneske’ på Husets Teater. Her var et glas vand rystende og rigeligt som rekvisit. Ikke for mange forstyrrende elementer. Bare Albinus’ forvandling til kz-fange. For mange ting risikerer at komme i vejen. Først er der sproget i sig selv – kan det overhovedet indkapsle det grusomme? Så er der skuespilleren, der skal være der uden at være i vejen. Der skal magi til at trænge ind i stoffet, så det alligevel bliver sandt …

Og sådan er det på Det Kongelige Teater lige nu med monologen ’Et tysk liv’ i Liv Helms iscenesættelse, når Kirsten Olesen er Brunhilde Pomsel – sekretær for Goebbels under Anden Verdenskrig. Der skal ikke så meget til. Seks snorlige stolerækker og en surrealistisk baggrund af stole uden funktion. Og så Kirsten Olesen, der sidder mellem tomme stole – hvor vi selv kunne have siddet? – og fortæller.