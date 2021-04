Kan dramaet på scenen genopstå i digital form? Folketeatret gør hæderligt forsøg med en dansk klassiker

Det var teater til tiden, da Kaj Munks ’Ordet’ i mandags blev streamet som et digitalt påskeæg fra Folketeatret til publikum landet over. Det store klassiske genopstandelsesdrama for åben skærm på en højhellig 2. påskedag.

Dramaet klinger af kristen højtid, her hvor den grundtvigianske storbonde gamle Mikkel Borgen strides med den indremissionske Peter Skrædder om, hvorvidt den enes søn kan få lov til at gifte sig med den andens datter. Et drama om tro, tvivl og kærlighed, med genopstandelsesmiraklet som kerne: Kan en død kvinde blive vakt til live? »Intet er umuligt for den, som tror«, men hvad nytter det at »bede med tvivl«?

Men Munks højdramatiske klassiker har langt videre relevans end som højtidsdrama, ikke mindst som indspark i et coronalimbo med stykkets kredsen omkring afmagt, tab og død samt stridigheder om, hvem der har mest ret. Hvad står i lægevidenskabens magt, og hvad kan kirken lære os om accept af afmagt eller tillid til, at der er noget højere at støtte sig til?