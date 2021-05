5 hjerter: ’A Clockwork Orange’ på Aarhus Teater er modbydeligt og inderligt teater

Så vågende man da for alvor op! Det meste fungerer i ’A Clockwork Orange’ på Aarhus Teater, der her leverer en forestilling, der med sit helt eget sprog og originale univers samtidig er i klog dialog med et angstprovokerende forlæg.

Studioscenen er blevet til en dystopisk sci-fi-verden med kalkmalerilignende graffiti på futuristisk sølvpapir – vi befinder os både inde i noget oprindeligt og menneskeligt og ude i noget ukendt og maskinelt. I midten står et trommesæt, og når Alex sætter sig hen og spiller på det, lyder det på samme tid som en voldshandling og hjertets slag. Noget mekanisk og menneskeligt, a clockwork orange – stykket er begge dele, og det meste går i maven.

Men først og fremmest er Bjørn Rasmussens idiosynkratiske og dramatisk veldrejede tekst rent guld. Gud, hvor er det sjældent, at man møder så stærk en ny tekst på en dansk scene. Bjørn Rasmussen, der jammer over Anthony Burgess’ roman fra 1962, er i sig selv en litterær bedrift, man gerne ville læse, men som også vokser med iscenesættelsen, der selvfølgelig også emmer af Kubricks film fra 1971. Vi har de karakteristisk hvide kostumer i et manisk voldsunivers, de sorte stokke og mælken, men dog ikke Malcolm McDowells lange øjenvipper ...

Stanley Kubrick forstod i øvrigt romanen bedre end Burgess selv, der ville udgive et 21. og afsluttende kapitel, der skulle være humanistisk og håbefuldt. Alex skulle blive god igen og stifte familie. På den måde ville Burgess vise, at mennesket har en fri vilje til fordel for det gode, hvor Kubrick så, at historien handlede om et fejlslagent samfund, og sådan står fortællingen også stærkest – som dystopisk samfundskritik. På scenen i Aarhus er det en tragisk happy ending, hvor systemet også fejler, og Alex bliver sit gode gamle voldelige jeg igen og kan smile og sige ’appelsin’ til kameraet.