Anmeldelse: Danmarks næststørste revy med dansekendissen Silas Holst har sine stjernestunder – og en stribe fesne forbiere

Der er grund til at blive imponeret over, at det er lykkedes revydirektør Mickey Pless og konsorter at bygge en både flot og velfungerende teaterscene i Nykøbing Falsters sportshal på tre uger. Den danner en faktisk ret fornem ramme om årets forestilling, der så desværre ikke helt lever op til forventningerne.

For selv om den i sine stjernestunder, og dem er der ikke så få af, virkelig træder i karakter som moderne og modig satirisk underholdning, så skæmmes den også af nogle kodyle flovser, der dårligt nok evner at fremkalde et moderat tø-hø. Dertil forekommer den dramaturgisk uovervejet sine steder. Endelig er den for lang.