Dette er historien om alle de Ditte Menneskebørn, der udover tvungen sex til husbehov var skabt til at tjene, lappe og vaske

Mange kender Pelle, men hvem kender egentlig til Ditte? Mens romanklassikeren ’Pelle Erobreren’ fik fornyet popularitet i kraft af Bille Augusts oscarbelønnede film fra 1987, står det i dag mere skralt til med Martin Andersen Nexøs anden socialrealistiske roman om nok en skæbne fra samfundets bund, ’Ditte Menneskebarn’. Så i kølvandet på MeToo og fornyet fokus på ligestilling giver det ekstra god mening, at Sydhavn Teater i stedet for klassikeren om manden, der kæmper sig op, er gået i lag med kvinden, der slider sig op. Ditte forbliver på samfundets skidne bund.

Her ser vi hende i første omgang kæmpe for at komme fri af en kludebunke af laser og slidte lagener, ligesom der højt oppe over hovedet på hende som en ildevarslende skæbnetråd hænger tøjsnor på tøjsnor med snusket vasketøj. Sådan var udsigten fra et kvindeligt lavstatusliv dengang, ligesom det også i dag kan se ud for andre kvinder rundt om i verden. Men forestillingen er fri for aktuelle pegefingre, vi får lov til at tænke selv.