Det er grotesk underholdende at se de to par hælde sandheder ud over hinanden, mens de hælder gin indenbords

Velkommen i stuen! Pænt ulideligt er det at sidde der og få hældt to midaldrende pars indbyrdes udfald og ondskabsfuldheder i hovedet – i samme desperado-ånd, som de hælder gin i glasset. Norén on the rocks.

Grotesk underholdende er det med det borgerlige parforhold, der nok engang får røven på komedie, og en undulat, der får bidt hovedet af. En gang lystigt spiddende pingpong: »Mener du det, eller er du bare ondskabsfuld?«. »Skal vi gå hjem, eller skal vi skilles?«. Sjovt, hvis ikke det var, fordi det var så trist.