Hvordan har vi moderne heteroseksuelle mænd det? Elendigt, hvis vi skal tro forfatteren Kim Leine, der har leveret teksten til den rabiate nye enakter i Musikteater SaltoMortales trilogi om kønnene.

Efter at have endevendt kvinden i forestillingen ’Koncert for Lou’ har SaltoMortale, der i denne uge gæstespiller på Operaens intimscene, ladet Kim Leine undersøge manden og hans vilkår i det moderne samfund, og resultatet er et opgør.