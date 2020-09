Producer: Nu kan jeg med overbevisning sige: Jeg forstår trumpsk

Amerikansk politik er så splittet og hadefuldt, at det til sammenligning får Brøndby og FC København-fans til at fremstå som et ældre ægtepar, der småskændes lidt hen over krebinetterne til søndagsmiddagen.

Splittelsen er så dyb og så voldsom, at den er skvulpet over i de amerikanske medier, hvor CNN og Fox News står på hver deres side af denne kamp om meninger. I det kaos står ’The NPR Politics Podcast’ (NPR står for National Public Radio), som en af de få amerikanske medier, som rent faktisk forsøger at fastholde en nogenlunde objektiv og saglig tilgang til amerikansk politik.

Hver uge udgiver stationen deres såkaldte ’Weekly Roundup’ (ugentlige gennemgang), hvor man som lytter på 15-30 minutter kan få forklaret de vigtigste emner og dagsordener amerikansk politik, samt få en forståelse af den siddende præsidents til tider noget irrationelle ageren.