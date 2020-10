'Den store bagedyst' er tilbage: Man kommer ingen vegne med drømmekagen fra Brovst, og vi savner en fondantdomptør, som tager teten

Hurtigere, højere, stærkere. Sådan lyder mottoet for de olympiske lege, og det klinger vagt igen i ’Den store bagedyst’, der vel nærmest er DM i konditorkunst for amatører. Først og fremmest i den hemmelige udfordring, hvor det galdt om at frembringe så mange, helst identiske, nøddetuilles med nougatsmørcreme som muligt. Thi her så vi kravet om produktivitet indsparket som konkurrenceparameter. Og efterfølgende brugte dommerne, Marcus Grigo og Katrine Foged Thomsen, der i det daglige begge er arbejdsgivere, spøgefuldt udtrykket, at »der var gang i kagefabrikken«, og glædede sig over medarbejdernes flid.

Velkommen til industrisamfundet version 3.0, hvor man det ene øjeblik skal være vild, kreativ og helt fremme i skoene, mens man det næste er tilbage ved samlebåndet, ganske som på det svineslagteri i Herning, hvor virkeligeden efter sigende bor.

Well, well, well, well, som C.V. Jørgensen siger.