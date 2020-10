Henrik Palle: Lørdag aften bød bagedysten på den hidtil mest åndssvage udfordring

I en af den desværre lidt glemte østrigske forfatter Max Frischs romaner spiller knækbrødspagoder en rolle. Og vi kan godt afsløre, at det ikke er let at opføre et bygningsværk af den tørre svenske nationalspise.

Korthuse er det rene lego i sammenligning. Men begge dele er nok at foretrække vis-a-vis pandekager, der skal ligne bagedystværten Timm Vladimirs bebrillede kontrafej.

Thi det er ’Monet som pandekage’, som en af deltagerne sagde; den skarpe Caroline, der da også trådte frem som en uhyre talentfuld pandekagemaler – ja, nærmest dejmediets svar på Michelangelo. O tempura, o mores.