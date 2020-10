Melvin Kakooza er stadig uimodstådelig i rollen som kenyaneren Sunday, der ikke kan spille fodbold

Sunday sæson 3, Xee.

Standupperen Melvin Kakooza er stadigvæk uimodståelig som kenyaneren Sunday, der hentes til Jylland for at sikre det kriseramte FC Fredericia en plads i Superligaen.

At han ikke kan spille fodbold, spørger ingen til, så stor er hungeren efter fornyelse for enhver pris, og det er en del af seriens motor, at Sunday for Guds skyld aldrig må sendes på grønsværen for at spille.