Gintberg og Eskelund er godt selskab. For os seere. Og helt tydeligt for hinanden

Selv om borgerlige kræfter bestandig brøler op om, at vi her i landet lever under et nærmest kommunistisk åg, og at det er så godt som umuligt at starte nyt og skabe vækst og arbejdspladser, har vi faktisk rigeligt af gåpåmod i så henseende. Masser af mennesker starter hele tiden, søreme også her under covid-19-krisen, foretagender. Nogle lykkes, og andre kuldsejler. Men næppe på grund af skattesystem eller venstreorienteret tankepoliti.

Og sandelig, om ikke også vi har en lang tradition for hittepåsomhed i vort land. Et eksempel er flypioneren Jacob Ellehammer, der ud over at arbejde med konstruktionen af flyvemaskiner også opfandt ikke så lidt andet, herunder en filmfremviser, en cigaretfremstillingsmaskine, en anordning til udlukning af kvæg og en æggeåbner. Han kom til verden i Bakkebølle ved Vordingborg, og datidens regerende politikere, folk som konseilspræsident J.H. Deuntzer fra partiet Venstre, stod ham åbenbart ikke i vejen.

De to standupkomikere Jan Gintberg og Carsten Eskelund rejser landet rundt for at hylde vort lands betydelige opfindsomhed. Blandt Ellehammers efterfølgere i lokalområdet er en virksomhed, der har opfundet en lågåbner, så man hverken behøver at få mindreværdskomplekser eller blive gasblå i ansigtet, når man skal have sig lidt surt til den varme mad. Smart, og så gav besøget anledning til, at sætningen »Så er der asier« blev sagt på landsdækkende fjernsyn. Der er alt for liden opmærksomhed på syltevarer i almindelighed og asier i særdeleshed.