2 hjerter: 'Pøllehullet' på DR er moderat mere underholdende end at være i byggemarked

Man kan sagtens se alle de gode intentioner bag DR’s nye bestræbelser på at bedrive satire over den – for visse – iøjnefaldende underlige måde, vi omgås hverandre på i disse bevægede og bevægende år. For der er i den grad rigeligt at gøre grin med, om end virkelighedens seriøst surrealistiske karakter til tider foregriber ethvert forsøg på at vride den ud af led.

Men det bør ikke stå i vejen, og det gør det sandelig heller ikke.

Første levende billeder hedder ‘Pøllehullet’, hvilket måske umiddelbart vækker associationer i retning af sydeuropæiske toiletter, men det er navnet på et gammeldags brunt værtshus, som er den type etablissementer, hvor den hippe del af ungdommen i hjemmestrikkede uldveste for tiden drikker deres flaskeøl og ryger hjemmerullede cigaretter.