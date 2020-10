På Netflix kan du få svar på, hvad 70’ernes feminister havde gang i. Og overveje, hvad det vil sige at være feminist i dag

Hvad ville det sige at være feminist i 1970’erne? Hvad vil det sige at være kvindelig kunstner? Er der stadig brug for feministiske bevægelser? Disse spørgsmål søger denne amerikanske dokumentar at besvare.

Filmen foregår efter første bølge #MeToo, pussyhat-demonstrationerne, efter at præsident Donald Trumps udsagn »Grab’em by the pussy« fik mange til at spørge sig selv, hvad feministerne overhovedet har opnået – og fik typer som mig, der har levet et okay beskyttet og nogenlunde ukrænket liv til at føle dybt, at jeg også er en feminist.

Kunstnere, forfattere, debattører. Kvinder med røv i bukserne fortæller om deres liv. Kvinder som musiker Laurie Anderson; sanger Michelle Phillips, som var med til at skrive ’California Dreaming’ i The Mamas and Papas; forfatter, psykolog og feminist-ikon Phyllis Chesler; skuespiller Jane Fonda og kunstneren Judy Chicago. Samt mange flere.