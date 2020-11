Dramaet venter i 'Den store bagedyst': Spørgsmålet er nu, om kæresteparret Emil og Caroline bliver revet fra hinanden

Nostalgi er ikke altid en god ting. I alle fald ikke ubetinget.

For når man under iagttagelsen af smørdomptørerne og melmanipulatorerne i 2020-aftapningen af gladiatorkamp, bagedysten, føler sig hensat til en lørdag eftermiddag, hvor Morfar fik sig en morfar i stolen, mens cerutten udåndede ildelugtende i askebægeret, og Farmand forsøgte at bevare entusiasmen vis a vis Sunderland mod Stoke City i Schaub Lorenz-kassen med jalousilåge, så er det fordi, at kedsomheden kommer snigende som en mohikaner i en roman af James Fenimore Cooper.

Og akkurat sådan var det fat, da kombattanterne blev udkommanderet til at lave prægtige fødselsdagskager med tal på. Gaaab. De så da ganske flotte ud, og enkelte af dem forekom også ganske delikate i deres forfinede smagssammensætning. Men altså. Hvad er et tal? Rigtigt gættet: Et tal. Og dermed et nummer blandt andre.